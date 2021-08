La sélection nationale, dirigée par Madjid Bougherra, devait jouer un seul match de préparation face au Burundi, le 28 août à Alger, avant que le programme ne change avec ce stage à Doha. Les joueurs convoqués pour ces deux joutes amicales entreront en stage le soir du 24 août, soit le jour du déroulement de la 38e et dernière journée du championnat de Ligue 1, avant de s'envoler le lendemain pour Doha à bord d'un vol spécial. L'équipe A' avait effectué son premier stage sous la houlette de Bougherra en juin dernier, ponctué par un match amical, disputé au nouveau stade d'Oran face au Liberia (5-1). Pour rappel, le staff technique des A' a enregistré récemment l'arrivée des deux anciens internationaux : Djamel Mesbah et Mohamed Benhamou, à qui on a confié respectivement le poste d'entraîneuradjoint et d'entr aîneur des gardiens. Outre la prochaine Coupe arabe de la Fifa, prévue aux mois de novembre et décembre prochains au Qatar, la sélection algérienne prépare également le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévu en 2023 en Algérie.