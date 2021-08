Neuf (09) personnes ont trouvé la mort et 364 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation, survenus à travers le territoire national durant les dernières 48 heures, indique samedi un bilan de la Protection civile.

A noter, par ailleurs, l'intervention des secours de de la Protection civile de la wilaya d’Alger pour l’évacuation de deux ( 02) personnes décédées (un homme de 33 ans et une femme de 21 ans) suite à leur intoxication par le monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-bain, à l’intérieur de leur domicile au niveau de la cité AADL de Sidi Abdellah, commune de Zéralda.

Durant la même période, l'intervention des secours de la protection civile de la wilaya de Sétif a permis le sauvetage de six (06) personnes cernées par les eaux de oued Bousselam, débordé suite aux précipitations enregistrées dans la région.

S'agissant des activités de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 81 opérations de sensibilisation et 59 autres de désinfection générale à travers le territoire national ayant tou ché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.