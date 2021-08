Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer a salué jeudi à Alger "l'élan de solidarité spontanée" du peuple algérien avec les habitants des régions ravagées dernièrement par les feux de forêts, un élan reflétant les nobles valeurs de ce peuple qui se distingue par son "unité et sa cohésion".

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la Journée nationale du Moudjahid, marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956), M. Belhimer a souligné que "ces deux évènements majeurs de l'histoire de l'Algérie contemporaine reflètent les nobles valeurs du peuple algérien qui se distingue par son unité et sa cohésion, s'illustrant dernièrement par l'élan de solidarité spontanée de ce peuple, notamment des jeunes, qui sont venus en aide aux habitants des régions ravagées par d'importants incendies, en particulier les wilayas de Tizi Ouzou et Béjaia".

Les Algériens ont appris de par les enseignements du passé que le resserrement des rangs et l'unité sont la soupape de sécur ité pour notre pays qui demeure debout malgré les machinations et les complots de ses détracteurs, et ce grâce à la prise de conscience, à l'amour et aux sacrifices de ses enfants, notamment les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)", a-t-il soutenu.

A ce titre, le ministre a appelé tout un chacun à "contribuer à l'effort national louable, voire sacré", en enseignant "aux générations montantes, les hauts faits du passé qui sont un pan glorieux de l'identité, et de la mémoire collective dont l'Algérie a fait le serment de préserver, en la glorifiant, en tirant les enseignements et en demandant à la France de restituer nos droits confisqués sur nos archives et nos biens matériels et immatériels incessibles".

M. Belhimer a rappelé à ce propos ce qu'a affirmé le président de la République qui a institué la journée du 8 mai 1945 journée nationale de la mémoire, en soulignant "notre Histoire demeurera toujours au premier plan des préoccupations de l'Algérie nouvelle et de sa jeunesse, et elle ne fera l'objet d'aucun compromis dans nos relations extérieures".

Le ministre a mis en exergue le mérite et le rôle de l'offensive du Nord-Constantinois dans l'internationalisation de la cause algérienne et le retentissement de la voix de la révolution nationale, une révolution de tout un peuple qui a combattu pour la souveraineté et la dignité".

Il a salué le rôle de ces attaques menées par "les vaillants moudjahidine de différentes régions du pays ayant ciblé des structures et des bases coloniales stratégiques, pour atteindre l'occupant et briser le mythe de "l'armée française invincible".

Ces attaques ont déstabilisé l'ennemi qui s'est vengé avec barbarie contre des civils désarmés, en exécutant des milliers d'entre eux (personnes âgées, femmes, enfants) au lendemain de l'offensive, a-t-il rappelé. Les méthodes d'intimidation et les exactions coloniales n'ont fait que renforcer la cohésion la détermination des Algériens à mener à bien leur glorieuse révolution de Novembre, en témoigne le Congrès historique de la Soummam tenu en 1956 à Ifri en Kabylie.

Le Congrès dont la majorité de ses artisans étaient pétris de patriotisme, a consolidé le processus de la Révolution à travers l'unification des rangs, l'organisation et la structuration nécessaires, pour le recouvrement total de la souveraineté nationale, a conclu le ministre.