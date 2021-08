Le fabriquant de médicaments indien Zydus Cadila a reçu vendredi de l'autorité nationale des médicaments, le Contrôleur général des médicaments d'Inde (DCGI), une autorisation d'utilisation en urgence pour son vaccin contre la COVID-19 en trois doses, le ZyCoV-D.

"Zydus Cadila a reçu aujourd'hui une autorisation d'utilisation en urgence de la DCGI pour le ZyCoV-D, qui est le premier vaccin contre la COVID-19 basé sur l'ADN au monde et développé en Inde, et qui sera administré aux adultes et aux enfants de 12 ans et plus", a indiqué le ministère Fédéral des sciences et technologies dans un communiqué. Le ZyCoV-D est développé en partenariat avec le département des biotechnologies et réalisé par le Conseil d'aide à la recherche dans le secteur des biotechnologies. "Lorsqu'il est inoculé, ce vaccin en trois doses produit la protéine spike du virus SARS-CoV-2 et déclenche ainsi une réponse immunitaire qui joue un rôle déterminant dans la protection contre la maladie ainsi que dans la clairance virale.

La technologie prête à l'emploi sur laquelle se base la plateforme d'ADN plasmidiq ue peut être adaptée facilement pour lutter contre des mutations du virus, comme celles déjà existantes", a expliqué le ministère.

Selon le ministère, les résultats provisoires des essais cliniques de phase III auprès de plus de 28.000 volontaires montrent une efficacité de 66,6% pour les cas symptomatiques positifs au RT-PCR.