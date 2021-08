L'Afrique de l'Ouest a enregistré son plus grand nombre de décès lié à la Covid-19 depuis le début de la pandémie, alors que plusieurs pays sont aux prises avec d'autres épidémies dont les maladies à virus Ebola et Marburg, a déclaré jeudi une responsable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon l'OMS, le nombre de décès liés à la Covid-19 en Afrique de l'Ouest au cours des quatre dernières semaines a augmenté de 193%, passant de 348 il y a quatre semaines à 1.018 dans la semaine se terminant le 15 août, ce qui signifie que les systèmes de santé locaux sont soumis à une forte pression.

"Les flambées de fièvres hémorragiques virales de Marburg et d'Ebola, à un moment où les cas de COVID-19 sont en hausse dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, soulignent la multitude de défis auxquels les pays sont confrontés en parallèle à la pandémie", a indiqué Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

Les systèmes de santé en Afrique de l'Ouest sont encore plus fragiles que ceux des autres sous-régions. D'après une évaluation de l'OMS, la fonctionnalité des systèmes de santé dans cette région est inférieure de 21% à ceux de l'Afrique australe.

"Nous sommes particulièrement préoccupés par l'Afrique de l'Ouest et nous pouvons nous attendre à ce que la pression de la Covid-19 frappe les services de santé de plus en plus fort et plus rapidement", a affirmé Mme Moeti.

"En plus de la souche de la Covid-19 interviennent le virus Ebola et d'autres épidémies. La lutte contre les épidémies multiples est un défi complexe", a-t-elle lancé.

Le 14 août, la Côte d'Ivoire a déclaré une épidémie d'Ebola, la première depuis 1994, dans la capitale commerciale Abidjan. En date de mercredi, un cas confirmé et trois cas suspects ont été signalés. A ce jour, aucun décès n'a encore été enregistré alors que des enquêtes sont en cours sur la source de l'épidémie.

Le 9 août, la Guinée a détecté un cas de fièvre hémorragique du virus de Marburg, une maladie grave et mortelle causée par un virus de la même famille que celui qui cause la fièvre hémorragique Ebola. Aucun nouveau cas n'a été enregistré à ce jour alors que 173 contacts ont été identifiés.

L'OMS a déployé des équipes d'experts en Côte d'Ivoire et en Guinée pour aider les autorités nationales à renforcer rapidement les mesures de prévention en vue de contenir les dernières flambées de fièvre hémorragique.

"Nous devons rester vigilants et réagir rapidement afin que d'autres maladies dangereuses ne puissent pas se propager et causer davantage de dévastation", a affirmé la cheffe régionale de l'OMS.

Après plusieurs semaines de forte augmentation du nombre de cas de coronavirus, "nous signalons une stabilisation de la troisième vague sur le continent", a déclaré Mme Moeti, avertissant que la situation reste toujours "très fragile".

D'après elle, l'Afrique a signalé plus de 7,3 millions de cas de Covid-19, dont plus de 184.000 décès, alors que davantage de pays africains signalent des variants préoccupants : le variant Alpha dans 44 pays, le variant Bêta dans 39 pays, le variant Delta dans 30 pays et le variant Gamma dans quatre pays.