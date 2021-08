Le taux d'hospitalisation d'enfants due à la COVID-19 aux Etats-Unis a atteint son plus haut niveau historique, a annoncé vendredi le Centre de contrôle et de prévention des maladies des Etats-Unis (CDC) cité par CNN.

En ce qui concerne les adultes, toutes les classes d'âge au-dessus de 50 ans ont également surpassé les records précédents d'hospitalisation, selon la même source, précisant que "la plus forte augmentation est observée chez les adultes de 30 à 39 ans et chez les enfants de moins de 18 ans, qui présentent tous des chiffres supérieurs de 30% à leur pic précédent". Le taux d'hospitalisation actuel, toutes classes d'âge confondues reste inférieur à celui du mois de janvier, toutefois plus de 11.000 nouvelles admissions à l'hôpital ont été enregistrées au cours de la semaine écoulée, ce qui signifie que les Etats-Unis pourraient atteindre un nouveau record d'ici un mois, selon le CDC.