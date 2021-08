Les trois services Covid-19 de la wilaya de Mostaganem seront renforcés avec 100 concentrateurs et deux générateurs d’oxygène médical, a-t-on appris, jeudi, du directeur local de la santé et de la population, Mohamed Tewfik Khalil.

M. Khalil a indiqué à l’APS que les services de la wilaya de Mostagnem ont décidé l’acquisition de davantage de concentrateurs et de générateurs d’oxygène médical pour répondre aux besoins des trois services Covid et que des sommes nécessaires ont été dégagées du budget de la wilaya pour couvrir ces dépenses.

Selon le même responsable, 100 concentrateurs et deux générateurs d’oxygène médical seront acquis au profit des deux services Covid de l’établissement hospitalier "Ernesto Che Guevara" du chef-lieu de wilaya et de l’établissement hospitalier "Ladjel Belatreche" d’Aïn Tedles.

Un générateur d’oxygène médical d’une capacité de 12 mètres cubes par heure a été acquis dans le cadre d’une initiative d’une association caritative au profit du service Covid de l’établissement hospitalier "Hocine Hamadou" de Sidi Ali, a-t-il déclaré.

D’autre part , 50 concentrateurs d’oxygène médical ont été acquis et distribués aux trois services Covid de Mostaganem (30 concentrateurs), Sidi Ali (10 concentrateurs) et Aïn Tedeles (10 concentrateurs, a-t-on précisé.

Concernant l’opération d’alimentation en oxygène médical des différents établissements sanitaires, le responsable de la DSP a indiqué que le remplissage des six réservoirs des hôpitaux, du service des urgences de Tidjditt et de la maternité se déroule régulièrement, dans le cadre de la cellule de coordination régionale installée à Oran.

Selon la même source, un réservoir d’oxygène médical d’une capacité de 10.000 litres a été acquis et raccordé au réseau interne de l’hôpital de 240 lits de Kharrouba, en cas d’ouverture d’un quatrième service de 100 lits pour accueillir les malades.