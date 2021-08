Le peintre, sculpteur et académicien français Guy de Rougemont, géomètre de la couleur et auteur d'oeuvres monumentales, est décédé mercredi à l'âge de 86 ans, annoncent jeudi des médias.

Né à Paris en 1935, il débute sa carrière par un séjour à la Casa de Velazquez, un lieu d'accueil d'artistes à Madrid, de 1962 à 1964, avant de suivre les cours de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à Paris jusqu'en 1968.

Dès 1965, il participe à la Biennale de Paris et se rend à New York où il expose pour la première fois et se fait repérer.

De retour en France dans les années 1970, il se distingue par son travail sur les formes et les couleurs, en premier lieux des volumes polychromes, des sculptures géométriques où alternent espaces blancs et colorés.

Guy de Rougemont a également réalisé des lithographies et des objets de design.