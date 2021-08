Le théâtre national Mahiéddine-Bachtarzi (TNA) organise un concours en hommage au comédien Said Hilmi, une des figures du théâtre et du cinéma algériens, disparu dernièrement à l'âge de 82 ans, a annoncé l'établissement sur sa page Facebook. Ouvert jusqu'au 22 septembre aux amateurs et professionnels du théâtre âgés de plus de 20 ans, le concours dédié à la mémoire d'un des grands noms du théâtre algérien récompense les trois meilleurs spectacles de comédie. Les candidats auront à monter un spectacle de comédie théâtrale d'une durée de 5 à10 minutes à envoyer en format vidéo à mussabaka.tna.2021@gmail.com Né en 1939 à Tizi-Ouzou, Said Hilmi s'est intéressé au théâtre dès son jeune âge en animant des programmes radiophoniques en kabyle sur le théâtre comme "Akardeche" sur les ondes de la radio Chaîne II de la Radio algérienne. Dans le cinéma, il a été distribué dans plusieurs films notamment "Ali au pays des mirages" ( 1979) de Mohamed Rachedi, "Douar des femmes" (2005) de Mohamed Chouikh.