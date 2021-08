Le cofondateur et numéro deux des talibans, le mollah Abdul Ghani Baradar, est arrivé samedi à Kaboul pour des pourparlers avec d'autres membres du mouvement et responsables politiques afin d'établir un nouveau gouvernement afghan.

"Il sera à Kaboul pour rencontrer des responsables des talibans et des responsables politiques pour l'établissement d'un gouvernement inclusif", a déclaré un haut responsable taliban.

Le mollah Baradar est rentré mardi en Afghanistan, deux jours après que les talibans ont pris le contrôle du pays, en provenance du Qatar où il dirigeait le bureau politique de leur mouvement.

Il a atterri à Kandahar (Sud), l'épicentre du pouvoir des talibans entre 1996 et 2001. C'est dans la province du même nom qu'était né le mouvement au début des années 1990.

Quelques heures après son arrivée sur le sol afghan, les talibans ont fait savoir que leur règne serait "différent" du précédent. Ils ont répété à plusieurs reprises vouloir former un gouvernement "inclusif", sans toutefois trop entrer dans les détails. Abdul Ghani Baradar a conduit les négociations avec les Am éricains menant au retrait des forces étrangères d'Afghanistan, puis aux pourparlers de paix avec le gouvernement afghan, qui n'ont rien donné.

Vingt ans après la chute de leur régime, les talibans ont repris le pouvoir la semaine passée, au terme d'un offensive éclair. Et le désormais ex-président Ashraf Ghani qui s'est réfugié aux Emirats arabes unis, a reconnu la victoire des talibans.