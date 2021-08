Cinq personnes ont été tuées et deux autres blessées lors de l'effondrement d'un immeuble de cinq étages vendredi dans le centre-ville de Damanhur, dans la province égyptienne de Beheira, selon le site étatique Ahram Online.

Les victimes étaient des résidents de l'immeuble, dont deux ont été transportés à l'hôpital, selon la même source. Une enquête sur les raisons de l'incident est en cours. Trois bâtiments voisins ont été immédiatement évacués pour protéger leurs occupants et faciliter le travail des secours et des équipes d'enlèvement des décombres, a par ailleurs indiqué Hisham Amna, gouverneur de Beheira, dans un communiqué.