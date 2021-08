Plus de 69 constructions illicites et 20 fondations ont été démolies au lieu-dit exploitation agricole "Achabi Hanafi", dans l’agglomération de Sidi El Bachir (commune de Bir El Djir), ont indiqué, samedi, les services de la wilaya d’Oran.

Cette opération s'est déroulée vendredi soir, sous la supervision des services de la commune de Bir El Djir et en présence des agents de la sûreté et de la protection civile, ainsi que des représentants de la Direction des services agricoles. Cette action s'inscrit dans le cadre de la protection des terres agricoles et de la lutte contre les constructions illicites pour préserver le domaine public, selon la même source. Au cours de cette intervention, des matériaux de construction ont été saisis avant de procéder à la réhabilitation des lieux après que des inconnus aient tenté diviser la parcelle et de la vendre illégalement et d'y construire des maisons anarchiques, a-t-on ajouté.

Les services de la wilaya ont fait savoir, en outre, qu’une enquête a été ouverte par les services de sécurité et les mesures adéquates seront prises à l'encontre de ces c ontrevenants, assurant que toutes les personnes impliquées feront l'objet de poursuites judiciaires, a-t-on conclu.