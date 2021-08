Un vaste élan de solidarité visant à aider les localités embrasées la semaine dernière par les incendies à Tizi-Ouzou à renaître de leurs cendres, a vu le jour dans le sillage de celui déjà existant en faveur des sinistrés.

Opérateurs économiques, bienfaiteurs, pépiniéristes et associations de Tizi-Ouzou et d'ailleurs, se sont manifestés pour contribuer à l’effort de réparation des dégâts causés par les incendies ayant touché 45 communes sur les 67 que compte la wilaya.

Aux mesures décidées par l'Etat et annoncées par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, lors de sa visite, jeudi passé, à Tizi-Ouzou, pour s’enquérir de la situation et rencontrer les sinistrés, dont la création d’un fonds spécial pour indemniser les victimes de toutes les régions, s’ajoutent des initiatives de particuliers qui veulent exprimer, par le geste, leur solidarité avec leurs concitoyens de cette wilaya.

C’est l’exemple d’une laiterie privée de Bejaia, qui a déjà contribué à la prise en charge de malades de la Covid-19 par l’achat de 20 générateurs d’oxygène au profit d’établissements hospitaliers de Tizi-Ouzou et d’autres wilayas, et qui, cette fois-ci, s’est "engagée à apporter une aide financière qui contribuera à la reconstitution des cheptels bovins, étables et stocks de fourrage" des éleveur sinistrés, est-il annoncé dans le communiqué de cette unité agro-alimentaire.

Une autre unité agro-alimentaire de Bejaia a également envoyé, suite à un appel de détresse lancé par un éleveur de Taourirt Khelf de la commune d’Ath Yenni, qui a perdu tout son cheptel à cause de cette catastrophe, une équipe de techniciens pour l’aider à reconstruire son étable et à renouveler son cheptel.

Un autre opérateur de la wilaya d'Alger, activant dans le secteur du bâtiment, a pris en charge la réfection de la polyclinique d’Ath Yenni endommagée par les flammes. Une équipe de cette même entreprise a procédé à la réhabilitation de cette structure sanitaire afin de la rendre fonctionnelle le plutôt possible pour qu'elle puisse recevoir les malades de la Covid-19.

De nombreux particuliers se sont aussi manifestés pour participer à l'élan de solidarité avec les sinistrés à l’exemple d’un peintre de la wilaya de Batna qui a proposé son aide aux familles dont les maisons ont été endommagées par le feu.