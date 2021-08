Le choc du groupe E se jouera le jeudi 20 janvier entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire (17h00), dans une véritable affiche, qui devrait déterminer le leader de cette poule, au terme du premier tour de la compétition.

Qualifiée facilement, en terminant en tête du groupe K (13 pts), devant l'Ethiopie, la Côte d'Ivoire sera de nouveau sur la route des Algériens, deux ans après leur dernière opposition en quarts de finale de la CAN-2019 en Egypte.

Au stade du Suez, les "Verts" avaient réussi à valider leur billet pour le dernier carré, en éliminant les Ivoiriens, au terme d'une insoutenable série des tirs au but (1-1, aux t.a.b : 4-3).

En cas de qualification en tant que leader, l'Algérie affronterait en 1/8es de finale le deuxième du groupe D, composé du Nigeria, de l'Egypte, du Soudan, et de la Guinée-Bissau.

Pour rappel, l'Algérie, dont il s'agit de la 19e participation à la CAN, s'est qualifiée pour la CAN-2021, en dominant le groupe H avec 14 points en six matchs devant le Zimbabwe (8 pts), également qualifié, la Zambie (7 pts) et le Botswana (4 pts).

Le match d'ouverture de cette 33e édition, opposera le Cameroun, pays organisateur, au Burkina Faso, le dimanche 9 janvier au stade de Yaoundé (17h00, algériennes).

La CAN-2021 se jouera pour la deuxième fois en présence de 24 nations, dont deux novices : les Comores et la Gambie, dont c'est la première qualification de leur histoire.