L'Algérie a hérité d'un groupe E équilibré et abordable, en présence notamment d'une vieille connaissance : la Côte d'Ivoire, à l'issue du tirage au sort de la Coupe d`Afrique des Nations CAN-2021 au Cameroun (9 janvier-6 février 2022), effectué mardi soir à Yaoundé.

Tête de série du groupe E, domicilié à Douala (235 km de la capitale Yaoundé), l'Algérie, tenante du titre, affrontera également la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, présentées comme les deux outsiders de cette poule.

Considérée comme la meilleure équipe continentale du moment, l'Algérie, qui surfe sur une série en cours de 27 matchs sans défaite, ne devrait pas rencontrer de difficultés pour passer le cap du premier tour, au moment où les observateurs ont misé d'ores et déjà sur les "Verts" et les "Eléphants" ivoiriens pour se qualifier directement pour les 1/8es de finale. Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez, entameront la défense de leur titre, décroché en 2019 en Egypte, le mardi 11 janvier face à la Sierra Leone (14h00), dont il s'agit de la première participation depuis 25 ans.

Les "Leone Stars", qui comptent deux participations auparavant (1994, 1996), retrouvent ainsi la plus grande messe du football continental après plus de deux décennies d'attente, grâce à leur succès le 14 juin dernier face au Bénin (1-0), en match disputé sur terrain neutre à Conakry (Guinée).

Les "Verts" enchaîneront ensuite en défiant le dimanche 16 janvier la Guinée équatoriale (20h00), qui retrouve elle aussi la Coupe d'Afrique, six ans après sa dernière apparition, à la CAN-2015, organisée à domicile (en remplacement du Maroc, ndlr).

Cette année-là, le Nzalang Nacional avait déjoué tous les pronostics, en terminant au pied du podium (4e).

Les joueurs du sélectionneur Rodolfo Bodipo, ont terminé les qualifications à la deuxième du groupe J (9 pts), derrière la Tunisie. Il s'agit de la troisième participation pour la Guinée équatoriale (après celles de 2012 et 2015, ndlr), elle qui ambitionne de jouer le rôle de trouble-fête.