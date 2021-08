Une campagne mondiale en faveur des 1,2 milliard de personnes en situation de handicap dans le monde a été lancée jeudi sous la houlette du Comité international paralympique (CIP), soutenue par un large éventail d'organisations internationales. Nommée WeThe15 ("nous les 15"), cette campagne vise à être "le plus grand mouvement en faveur des droits humains" jamais lancé, représentant les 15% de la population mondiale en situation de handicap, selon des chiffres des Nations unies. Réunissant des organisations des mondes du sport, des droits de l'homme ou des arts et soutenue par des entreprises, la campagne est lancée à moins d'une semaine de l'ouverture à Tokyo des Jeux paralympiques (24 août-5 septembre). "Nous pensons que cela va vraiment changer la donne", a déclaré le président du CIP, Andrew Parsons. "Les Paralympiques à Tokyo peuvent être une tribune pour cela. C'est incroyable". Plus de 125 monuments dans le monde, de l'Empire State Building à New York au Colisée à Rome, seront illuminés jeudi de la couleur violette adoptée par WeThe15, qui s'inspire d'aut res mouvements de protection des droits de la personne comme Black Lives Matter ou îMeToo. "Nous voulons inscrire le handicap au centre de l'ordre du jour sur l'inclusion", a dit le porte-parole du CIP, Craig Spence. "Il y a eu tellement de progrès ces dernières années en termes de diversité raciale, sexuelle et de genre. Mais le handicap a été oublié, bien qu'il soit au croisement de ces trois domaines". La campagne sera relayée sur les réseaux sociaux, et soutenue par des célébrités comme l'ex-footballeur anglais David Beckham ou la diva de la télévision américaine Oprah Winfrey. Les Jeux Invictus, compétition pour soldats blessés et handicapés lancée à l'initiative du prince Harry, sont aussi impliqués. La campagne doit durer dix ans, chaque année devant être dédiée à un aspect différent de la discrimination dont sont victimes les personnes en situation de handicap, dont l'emploi et l'éducation. Les Jeux paralympiques sont une force pour promouvoir l'inclusion et attirer l'attention sur les discriminations selon les organisateurs, qui espèrent que l'événement sera vu par "plus de quatre milliards" de téléspectateurs dans le monde.

Ceux de Londres en 2012 auraient ainsi changé "l'attitude d'une personne sur trois vis-à-vis du handicap" en Grande-Bretagne, selon M. Spence. Il évoque des chiffres indiquant que six ans après les Jeux de Londres, un million de personnes en situation de handicap supplémentaires occupaient un emploi. "Les Jeux paralympiques ont clairement eu un impact là-dessus".