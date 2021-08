Près de 300 infractions, violant les dispositions de prévention contre la propagation du virus de la Covid-19, ont été enregistrées par les services de la police à Bouira depuis la fin du mois de juillet, selon un bilan donné jeudi par la Sûreté de la wilaya.

C’est dans le cadre de la mise en application du confinement partiel, et des autres mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus, que les services de la Sûreté ont enregistré 265 infractions et violations durant la période allant du 26 juillet au 11 août.

"Ces infractions sont relatives au non respect des mesures barrières comme le port du masque sanitaire et la distanciation physique alors que beaucoup de violations ont été enregistrées chez des commerçants qui ne respectent pas les gestes barrières et autres protocoles sanitaires", a expliqué à l’APS le chargé de la communication de la Sûreté de la wilaya, le commissaire de Police, Samir Toutah.

"Pour le port du masque, nous avions enregistré 19 infractions, et plusieurs autres violations notamment du confinement partiel" , a tenu à préciser le commissaire Toutah.

Par ailleurs, les services de la Sûreté locale ont réussi à mettre en œuvre tout un plan de sensibilisation et de communication avec les populations notamment à travers des rencontres de proximité organisées dans les lieux publics et autres espaces commerciaux.

"Nos services ont eu recours aussi aux médias et à la presse pour sensibiliser les citoyens sur la nécessité de respecter les mesures barrières afin de lutter contre cette dangereuse pandémie qui continue de faire des victimes", a souligné le même responsable de police. La Sûreté de wilaya a, aussi, organisé des sorties sur le terrain pour sensibiliser les citoyens sur l’importance de la vaccination contre le Coronavirus afin de réduire les contaminations.

En outre, cinq opérations de désinfection des lieux et espaces publics ont été organisées par les unités de la Sûreté locale dans le cadre de son plan d’action et de lutte contre cette maladie.

Selon la direction de la santé publique (DSP), la situation sanitaire est pour le moment stable avec l’enregistrement d’une petite régression des cas de contamination à travers la wilaya.

"Mais les populations doivent toujours se protéger et respecter les protocoles sanitaires afin de se prémunir contre cette menace", a expliqué, à l’APS, Dr Arezki Malki, responsable à la DSP.