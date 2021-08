Plusieurs facteurs sont à l'origine de la troisième vague de Covid-19 que vit l'Algérie ces dernières semaines, dont les plus importants sont la nature du virus circulant, le variant Delta devenu dominant depuis le mois de mai (91 % de prélèvements), ainsi que le relâchement des mesures de protection et de distanciation physique, indique mardi un communiqué de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA).

Dans le cadre des ses activités de surveillance des variants du virus SARS-CoV-2, à travers le séquençage haut débit des prélèvements reçus des différentes wilayas, l'Institut Pasteur d'Algérie a identifié une série de données étayant les conclusions auxquelles il est parvenu.

En effet, "les résultats préliminaires sur la période allant du mois de mars au mois de mai ont montré que le variant Eta (B.1.525) qui était prédominant au début (66.67% au mois de mars) a été remplacé par le variant Alpha (B.1.1.7) très rapidement (64.99% au mois de Mai)".

"Le variant Delta (B.1.617.2) (voc ou variant préoccupant) connu pour sa haute contagiosité, était mineur (2 à 5% au mois de mai) avec l'autre variant appelé +A.27+ (voi ou variant à suivre)", explique la même source.

Cependant,"à partir du mois de mai, les tendances de distribution des différents variants ont complètement changé".

En effet, "le variant Delta (B.1.617.2) est devenu dominant dans la plupart des échantillons adressés aux Laboratoires de séquençage haut débit de l'Institut Pasteur d’Algérie".

"Ce variant est passé de 6.56% à plus de 91% du total des prélèvements reçus pour séquençage, témoignant du très haut degré de transmissibilité de ce variant et concordant avec l'actuelle vague que subit l’Algérie en ce moment", a détaillé l'Institut Pasteur d’Algérie, notant qu'"une cartographie virale sera établie prochainement".

L'Institut Pasteur d'Algérie a tenu à rappeler "l'extrême importance de la vaccination contre la covid-19, seule à même de permettre de freiner la circulation virale et par là, l'apparition de variants plus dangereux dans les mois à venir".

"En attendant d'atteindre un taux de vaccination satisfaisant", il a appelé au "respect strict des règles de base stipulées dans le protocole sanitaire (Port de masques de protection, distanciation physique et lavage fréquent des mains) afin de limiter la propagation du virus".