Le Président tunisien Kaïs Saïed a déclaré jeudi que la composition du nouveau gouvernement sera annoncée dans les prochains jours.

Le chef de l’Etat s’exprimait lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, et la chargée de la gestion du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Appui à l’Investissement, Sihem Boughdiri Nemsia, selon une vidéo diffusée par la Présidence de la République sur sa page Facebook.

Saïed a insisté sur la continuité de l'Etat et de ses services publics, déclarant qu’ "il y a des patriotes qui travaillent avec sérieux au sein de l’administration tunisienne et de l'Etat".

D'autres (sans les nommer), "ils veulent se soustraire à l'autorité de l'Etat et laisser un gouvernement et une poignée d’individus piller le peuple tunisien ( ) Il n'y a plus de place pour eux à l’avenir", a-t-il poursuivi.

Et Saïed de souligner "Il n'y aura pas de retour en arrière, et le peuple reprendra ses droits".

Au sujet de ce qui a été évoqué sur l’élaboration d’une feuille de route pour la prochaine étape, le chef de l'Etat tunisien a déclaré, "(...

) la seule feuille de route que je vais suivre et appliquer avec fermeté et détermination, c’est celle du peuple tunisien".

La Tunisie connaît des tensions politiques depuis que Saïed a décidé le 25 juillet de révoquer le Chef du gouvernement Hichem Mechichi, et de geler les pouvoirs du Parlement pour une durée de 30 jours, dans le cadre de mesures d’exception justifiées par la détérioration de la situation économique et la crise pandémique.