Les deux nouveaux hôpitaux, ceux de Haï Nedjma et d’El Kerma, opérationnels à Oran entre 2020 et 2021, ne disposent jusqu’à présent de leurs propres effectifs et aucun poste budgétaire n’a été ouvert par la fonction publique pour les doter en personnels, a-t-on appris jeudi auprès de la Direction locale de la santé et de la population.

L’hôpital de Haï Nedjma, avec 240 lits, a été mis en exploitation dans l’urgence en 2020, pour prendre en charge les cas de Covid-19.

Il a été placé sous la coupe de l’EHU "1er novembre" d’Oran, qui a détaché ses médecins et paramédicaux pour prendre en charge les malades. Il en est de même pour l’hôpital d’El Kerma, avec une capacité de 60 lits, qui a ouvert ses portes, il y a quelques semaines, et géré par le CHU "Dr. Benzerdjab" d’Oran. Cette situation risque d’être vécue également par les deux autres établissements hospitaliers qui seront incessamment mis en service dans la capitale de l’Ouest du pays. "Il s’agit de l’hôpital des grands brûlés de Sidi Chahmi, avec une capacité de 120 lits, et l’hôpital de Gdyel avec une capacité de 240 lits ", a déclaré le chargé de communication de la DSP Youcef Boukhari . Il a par ailleurs, estimé qu’il est indispensable d’ouvrir des postes d’emploi pour couvrir les besoins de ces quatre structures.

Les besoins de ces établissements, avec une capacité totale de 600 lits, ont été estimés par la DSP à quelque 200 médecins généralistes et spécialistes et 500 paramédicaux, en plus du personnel administratif, des agents de sécurité et d’entretien, a-t-on précisé . "A l’heure actuelle, les hôpitaux de Haï Nedjma et d’El Kerma sont gérés avec les personnels de l’EHUO et CHUO, ce qui crée une grande pression sur ces deux derniers établissements", a souligné Youcef Boukhari .

La même source , a relevé que le personnel qui affronte l’épidémie de la Covid-19 depuis plus d’une année est mobilisé dans ce combat contre le virus et se trouve actuellement saturé et épuisé, d’où la nécessité de créer de nouveaux postes de travail pour pourvoir ces quatre établissements en personnels requis.