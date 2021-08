D'importantes quantités de comprimés psychotropes ont été saisies par les services

des Douanes dans diverses opérations menées dans les wilayas de Biskra, Laghouat

et El-Meghaier, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale

des Douanes algériennes.

Les éléments de la brigade douanière multidisciplinaire de Still (El-Meghaier) relevant de la Direction régionale des Douanes de Ouargla, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, ont ainsi réussi à déjouer une tentative de contrebande, qui s'est soldée par la saisie de 18.150 comprimés psychotropes minutieusement dissimulés dans un camion et à l'arrestation de deux (2) individus qui ont été déférés devant les juridictions compétentes, a précisé la même source. Les éléments de la brigade douanière mobile de Biskra (Direction régionale de Constantine) ont procédé récemment à la saisie de 13.304 comprimés psychotropes dissimulés dans une voiture de tourisme.

Le suspect arrêté a été déféré devant les juridictions compétentes, selon le communiqué. Par ailleurs, les éléments de la brigade régionale de lutte contre la contrebande relevant de la Direction régionale des Douanes de Laghouat, en coordination avec les éléments de la brigade douanière mobile de cette wilaya, ont déjoué une tentative de contrebande donnant lieu à la saisie de 5.040 comprimés psychotropes dissimulés dans une voiture de tourisme.