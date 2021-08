L'euro se stabilisait vendredi par rapport au dollar, qui s'est renforcé pendant la semaine dans un marché cherchant à se préserver du risque. Vers 09H05 GMT, un euro s'échangeait pour 1,1675 dollar.

Sur la semaine, l'euro a cédé 1,03%.

Il a atteint jeudi 1,1666 dollar, son plus bas niveau depuis novembre 2020 et l'élection de Joe Biden.

"Un des aspects positifs pour le dollar est que la Fed (Banque centrale américaine), malgré l'essoufflement de la reprise économique, se dirige vers une sortie de sa politique monétaire ultra-accommodante", commente Thu Lan Nguyen, analyste chez Commerzbank.

Pour la plupart des responsables de la Fed, "si l'économie évolue comme prévu, il pourrait être approprié de commencer à réduire la rythme des achats d'actifs cette année", selon les minutes de la réunion de la Fed des 27 et 28 juillet, publiées mercredi.

Une politique monétaire plus stricte rendrait le dollar plus attractif.

Les cambistes guetteront tout indice possible sur la politique monétaire de la Fed lors du symposium des banquiers centraux à Jackson Hole, qui se tiendra du jeudi 26 au samedi 28 août. Par ailleurs, alors que les contaminations au Covid-19 d ues au variant Delta inquiétaient déjà les investisseurs, "les marchés chinois sont secoués par leurs régulateurs et l'Afghanistan est en plein tumulte", commentent les analystes de OFX.