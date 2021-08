Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a appelé à l'élargissement de l'utilisation de la numérisation dans le domaine du transport terrestre en vue d'améliorer le niveau des services et moderniser les méthodes de gestion des voyages, a indiqué mercredi un communiqué du ministère. Cet appel a été lancé lors d'une réunion présidée, mardi au siège du ministère, par M. Bakkai en présence du président directeur général du groupe de transport terrestre de voyageurs et du président et directeur général de la société de gestion des gares routières d'Algérie (Sogral).

Lors de cette réunion, le premier responsable de "Sogral" a donné un exposé sur la situation financière et organisationnelle de l'entreprise, dans lequel il a abordé nombre de problèmes survenus du fait de la pandémie de Covid-19 et les pertes subies outre certaines pratiques illégales à l'instar de l'activité parallèle de certains transporteurs et le non-respect des procédures organisationnelles.

Les mesures et décisions prises pour pallier les difficultés financières afin d'éviter les licenciements et de préserver les postes d'emploi dans toutes les gares de transport terrestre ont été présentées.

Par ailleurs, les "grands" efforts déployés par "Sogral" en matière de vaccination contre le Coronavirus en ouvrant plusieurs centres d'accueil pour les travailleurs et les citoyens ont été également évoqués.

Lors de cette réunion, la stratégie adoptée par "Sogral" pour moderniser ses différents services, dont réservations et la mise en place d'un système informatique pour faciliter les voyages des clients et la plateforme d'exploitation des voyages pour les transporteurs, outre la généralisation du paiement électronique via une application de l'entreprise a été présentée".

A ce propos, le ministre a appelé les responsables de l'entreprise à consentir davantage d'efforts pour moderniser et numériser les différents services afin de faciliter la vie quotidienne des citoyens et encourager les transporteurs privés à adopter ces services numériques modernes en sus de la nécessité d'améliorer le niveau de service dans toutes les stations exploitées par "Sogral". M. Bekkai a souligné la "nécessité d'accélérer l'utilisation de l'élargissement de la numérisation dont le gouvernement accorde une grande importance".

Il a également estimé que la révision des textes législatifs et réglementaires était désormais "impérative" en vue de les rende plus souple pour faire face aux défis actuels, ajoute le communiqué.