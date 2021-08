Le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) algérien et le Syndicat des enseignants du supérieur tunisien (IJABA) ont appelé dimanche le conseil exécutif de l'Union africaine (UA) à revoir l'octroi à l'entité sioniste du statut de membre observateur, qualifiant la décision du président de la Commission de l'UA, Moussa Faki d'"immorale" et de "dérapage dangereux".

Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a décidé fin juillet dernier d'accorder à l'entité sioniste le statut d'observateur auprès de l'organisation panafricaine sans larges consultations des Etats membres. Après que plusieurs Etats membres de l'UA ont exprimé leurs refus de cette décision, il était contrait de programmer une séance au niveau du conseil exécutif pour examiner les réserves émises.

Les deux syndicats ont appelé dimanche dans un communiqué commun le président de la Commission de l'UA à respecter les objectifs et les principes de l'UA en matière de lutte contre les forces coloniales et le soutien de la cause palestinienne étant une question de libération à dimension humanitaire. Dans le cadre des actions syndicales communes entre les peuples tunisiens et algériens qui remonte de années 1920 et en concrétisations des vues convergées concernant les questions intéressant l'élites des deux pays, le CNES et IJABA ont adopté une décision unifiée conformément aux positions des deux peuples contre le dérapage dangereux commis par Moussa Faki en tentant d'imposer l'entité sioniste en qualité de membre observateur à l'UA sans consulter les structure de l'organisation.

Quelles que soient les justifications de cette démarche, elle se veut "un mutisme face aux injustices infligées au peuple palestinien et un déni de ses constants sacrifices, voire une renonciation à ses droits historiques", ont-ils estimé, ajoutant qu'il s'agit même "d'une récompense immorale" accordée par le président de la commission à l'entité sioniste au sein d'une organisation connue, depuis sa création, pour son soutien au droit du peuple palestinien et ses questions.

Ils ont qualifié, en outre, cette démarche de "violation sioniste fragrante de la diplomatie continentale, fondée sur les principes de l'unité africaine". Par ailleurs, les deux syndicats ont exprimé leur appui aux positions des Etats, algérien et tunisien et leur opposition claire en sus d'autres frères arabes et a fricains à l'admission de l'entité sioniste en qualité de membre observateur à l'UA.

Ils ont appelé, dans ce sens, tous les enseignants universitaires et l'élite dans les deux pays à une action coordonnée pour soutenir la question palestinienne, en tenant compte des défis posés.

Les positions communes des peuples, algérien et tunisien étaient et demeurent un exemple de fierté et une marque de respect dans l'histoire des deux Etats, au service des questions décisives communes dans leurs dimensions arabo-musulmane et africaine, à leur tête la question palestinienne qui était et demeure la question mère pour tous les peuples libres, en particuliers les peuples algérien et tunisien.