Le ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs a annoncé que le nissab de la Zakat sur l'argent et les offres commerciales pour l'an 1443 de l'Hégire a atteint s pt cent trente et un mille dinars algériens (731.000 DA), a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

"Le nissab de la Zakat a été calculé sur la base de 20 dinars or dont le poids équivaut à 85gr alors que l'Agence nationale de transformation et de distribution de l'or et métaux précieux (AGENOR) a fixé le prix du gramme d'or de 18 carats à 8.600 DA", ajoute la même source.

La Zakat correspond au quart du dixième, soit "2,5 % de toute valeur ayant atteint le nissab au terme d'une année, à savoir l'argent, les offres commerciales et les marchandises évalués au prix de vente le jour de la Zakat".

Le ministère des Affaires religieuses a mis à la disposition des personnes devant s'en acquitter, "un Fonds de la Zakat" sous les comptes CCP répartis à travers les wilayas, en les appelant à "verser la zakat dans ces comptes postaux ou via le service électronique "Baridi Mob" afin d'aider les nécessiteux, notamment ceux touchés par la pandémie du Coronavirus (Covid19)", a conclu le communiqué.