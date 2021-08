Une caravane de solidarité composée de 40 camions s'est ébranlée lundi matin du siège de Dar El Imam à El Mohammadia (Alger) vers quatre wilayas touchées par les feux de forêts, et ce avant la tenue à huis-clos d'une réunion de la commission nationale de la Zakat pour examiner la possibilité de consacrer une part de la Zakat aux sinistrés.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi accompagné du wali délégué de la circonscription administrative d'El Harrach, Abderrhamane Dehimia, a donné le coup d'envoi de cette caravane transportant des denrées alimentaires et du matériel médical, vers les wilayas de Tizi Ouzou, Khenchela, Skikda et Jijel.

Dans une déclaration à la presse, M. Belmahdi a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre "d'une large campagne de solidarité organisée dans d'autres wilayas par l'institution de la mosquée et par le peuple algérien dont il a salué l'unité et l'esprit de solidarité avec les sinistrés des incendies qui se sont déclarés il y a quelques jours, dans plusieurs régions du pays notamment à Tizi Ouzou.

Il a également an noncé la tenue ce lundi d'une réunion de la commission nationale de la Zakat pour "examiner des questions liées à la Zakat dont la valeur a dépassé cette année les 700.000 DA, notamment la possibilité d'associer le Fonds de la Zakat aux opérations d'aide et de soutien à nos frères sinistrées dans les wilayas ravagées par les incendies".

Il a indiqué que cette réunion sera sanctionnée par des décisions en faveur des régions touchées rappelant que le Fonds national de la Zakat a déjà contribué à une opération de solidarité pour assister les régions touchées par la pandémie Covid-19, notamment à Blida.

Une action nationale de solidarité est en cours pour recenser les zones sinistrées, a-t-il dit, ajoutant que "5 mosquées ont été touchées par les incendies à Tizi Ouzou et certaines complètement détruites".