L'Union nationale des étudiants algériens (UNEA) a dénoncé lundi les tentatives "désespérées" du Maroc visant à nuire à la réputation de l'Algérie et à saper ses efforts diplomatiques, soulignant que l'Algérie demeurera "invincible" face aux complots ourdie contre elle.

"Une fois de plus, le Maroc essaie désespérément de nuire à la réputation de l'Algérie et de saper ses efforts diplomatiques basés sur les principes constants et historiques de l'Etat algérien, qui n'ont jamais changé", a déploré le syndicat dans son communiqué.

Après avoir dénoncé et rejeté les déclarations du ministre sioniste des Affaires étrangères, soutenu par son homologue marocain, l’UNEA a affirmé que l'Algérie restera forte et insurmontable face à tous les complots ourdis, faussement et injustement, contre elle.

Pour rappel, «des déclarations fallacieuses» avaient été émises par le Maroc contre l'Algérie notamment son rôle régional et ses relations avec un pays-tiers. Il s’agit de déclarations dont le véritable instigateur n'est autre que Nasser Bourita en sa qualité de ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc". Cette sortie "traduit une sourde volonté d'entraîner son nouvel allié moyen-oriental dans une aventure hasardeuse dirigée contre l’Algérie, ses valeurs et ses positions de principe", avait mis en garde dimanche le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.

«Le ministre sioniste fustige la politique de l'Algérie dans la région depuis le Maroc, car sa politique touche son allié marocain, qui fait montre, de jour en jour, de sa vue limitée ainsi que de l’échec de sa politique envers l'Etat algérien », souligne l’UNEA.

Par devoir de fidélité aux causes palestinienne et sahraouie classées par les Nations Unies comme des questions de décolonisation, aussi bien qu'aux relations historiques liant l'Algérie à ces deux pays occupés, l'organisation estudiantine a affirmé que l'Algérie ne ménagera aucun effort pour freiner l'élan de la présence sioniste dans l'organisation panafricaine.

Elle a salué, par ailleurs, les efforts de toutes les institutions de l'Etat dont les différents corps de sécurité qui se dressent en rempart contre toutes les tentatives visant la déstabilisation du pays et la désunion du peuple Algérien qui a, plus que jamais, démontré son unité et sa solidarité.

En réaction, dimanche, aux "déclarations fallu acineuses et malveillantes, faites à partir du Maroc, concernant l’Algérie et son rôle régional ainsi que ses relations avec un pays-tiers" relayées par la presse internationale, la diplomatie algérienne a indiqué que "cet aventurisme dangereux qui parie sur le pire, constitue un démenti formel à la prétendue + main tendue + que la propagande marocaine continue de répandre abusivement et vainement".