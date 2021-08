Le président de Jil Jadid, Sofiane Djilali , a appelé à "assurer la sécurité des citoyens dans toutes les régions sans exception" et à "appliquer la loi et les sanctions contre ceux qui portent atteinte aux symboles de l’Etat", indique lundi un communiqué de cette formation politique.

"La reprise en main du pays, la sécurité des citoyens dans toutes les régions sans exception, l’application de la loi et des sanctions sur tout le territoire et contre ceux qui portent atteinte aux symboles de l’Etat remettront de l’ordre dans l’esprit d’une population qui ne ressent plus l’autorité de l’Etat et se disperse, peu à peu, dans une anarchie ingouvernable", a souligné M. Djilali en réaction à l'arrestation des 36 mis en cause impliqués dans l'assassinat et le lynchage du jeune Djamel Bensmail à Larbaâ Nath Irathen dans la wilaya de Tizi Ouzou, ravagée par des incendies de forêts d'origine criminelle.

"Maintenant que les institutions sécuritaires et judiciaires viennent de montrer au peuple les premiers éléments d’enquête, les tensions dans le pays sont appelées à s’apaiser.

Chacun de nous se doit d’y participer", a ajouté M. Djilali, estimant toutefois que "le retour à la sérénité ne sera complet qu’après un jugement exemplaire de tous les responsables et leurs complices du martyre de Djamel Bensmaïl".

Commentant ces faits, M. Djilali a estimé qu'"il est important que les Algériens comprennent que le travail de sape qui a été opéré pour affaiblir l’Etat, les institutions sécuritaires et judiciaires, ne pouvait que les mener vers le désastre moral avec le risque d’un effondrement général", soulignant qu'"iln’y a pas de doute que plusieurs agendas y travaillent".

"Ceux qui, au nom des libertés, des droits de l’homme et de la démocratie, ont depuis des mois poussé à la désobéissance civile, ont fait l’éloge de toutes les dissidences, ont flatté la violence par leurs discours et leur comportement dans les lieux publics, sur les plateaux des chaines de télévision subversives ou dans les cimetières, portent une immense responsabilité dans les dérives de la foule", a-t-il ajouté.

Dans le même sillage, il a fait observer que "les discours suprématistes de l’extrême droite identitaire doivent être définitivement bannis" de même que "les lynchages médiatiques dans les réseaux sociaux de tous les bords, sans exception (qui) doivent être sévèrement punis".

Pour M. Djilali Sofiane, "aucun amalgame ne doit jeter l’opprobre sur toute une population d’une région à cause d’une minorité agissante", soulignant encore que "les attaques injustes et racistes dont fait l’objet la Kabylie de la part de certains de nos concitoyens doivent être réprimées sans concessions".