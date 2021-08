Le Cheikh de la Zaouia Qasimya, président de la ligue Rahmania des zaouias Scientifiques, Cheikh Mohamed Al-Mamoun Al-Qassimi a appelé, lundi, les chouyoukh des zaouias, les imams, les savants, les prédicateurs et les éducateurs à se mobiliser afin de préserver l'unité de la nation et barrer la route aux ennemis de l’Algérie qui cherchent à réaliser "des plans et des projets subversifs que la France n'a pas pu mettre en œuvre pendant toute l'odieuse période d'occupation ".

"Nous appelons les chouyoukhs des zaouias, les imams, les savants, les prédicateurs et les éducateurs à la mobilisation de leurs énergies pour préserver l'unité de la nation ainsi que ses valeurs spirituelles et nationales mais aussi pour consolider son référent religieux et barrer, ainsi, la route à ses ennemis directs et occultes qui cherchent à réaliser des plans et des projets subversifs que la France n'a pas pu mettre en œuvre pendant toute l'odieuse période d'occupation", a indiqué le Cheikh dans un communiqué adressé au peuple algérien suite aux événements douloureux qu’a connus dernièrement le pays.

Affirmant que l'assass inat de Djamel Bensmail "a entaché le climat de fraternité, de coopération et de solidarité", le Chiek Al Qassimi a appelé tout un chacun "à se mobiliser pour barrer la route à ceux qui guettent l'unité de la nation et à neutraliser les criminels qui ne font que nuire au pays ".

Il a appelé à davantage de "vigilance, à bannir le discours haineux et la fitna, et à placer l'intérêt suprême de la nation avant tout", estimant que ce type d'acte criminel "ne doit pas entraver les efforts que nous avons engagés avec les fils loyaux de la Nation dans le but d’unifier les différentes franges de la société ".