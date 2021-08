Le mouvement El-Islah a "salué hautement" les efforts de tous les Algériens qui ont participé à l'extinction des feux de forêts déclarés récemment dans plusieurs wilayas du pays.

Le mouvement El-Islah a exprimé lundi dans un communiqué "sa pleine solidarité avec les familles des victimes de ces actes barbares commis par des mouvements criminels terroristes".

Après avoir salué le commandement et les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et les différents corps de sécurité, de protection civile, les agents des forêts et la société civile, le parti a affirmé son rejet des allégations de certains personnes tendancieuses qui tentent vainement de stigmatiser l'image et les efforts des éléments de la Sûreté nationale qui ont réagi avec un haut sens et professionnalisme et de patriotisme lors de ces évènements".