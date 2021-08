L'entraineur du WA Tlemcen, Abdelkader Amrani, a déclaré mardi qu'il craignait les répercussions négatives de l'ouverture du mercato estival avant l'achèvement du championnat de la Ligue 1 de football sur la concentration des joueurs. Le coach des "Zianides" a estimé, dans une déclaration à l’APS, que les équipes qui luttent pour leur maintien, à l'image du WAT, sont les plus pénalisées.

A ce titre, Amrani a dû se passer des services de l’un de ses éléments clés (Bellatrech) lors du match perdu sur le terrain du NC Magra (2-1) dimanche passé dans le cadre de la mise à jour du championnat, après avoir appris que son attaquant s’est engagé avec la JS Saoura (L 1) en vue de la saison prochaine, a-t-il informé.

"Quand on signe dans un autre club alors que le championnat n’est pas encore arrivé à terme, on ne peut pas garder notre concentration intacte", a estimé Amrani qui a rejoint son ancien club en début de la phase retour avec l’objectif d'éviter la relégation, lui qui a entraîné cette saison aussi le CS Constantine et le MC Alger (L 1).

Le WAT, reven u cette saison parmi l’élite après sept années passées entre le deuxième et troisième palier, a vu sa tâche dans la bataille pour le maintien se compliquer davantage après sa défaite à Magra.

Les "Zianides" sont premiers potentiels relégables en pointant à la 17e place avec 39 points, mais peuvent doubler l'AS Aïn M’lila (16e, 41 pts) s’ils parviennent à gagner à domicile contre la JS Saoura, mercredi en match retard pour le compte de 36e journée.

De gros espoirs sont d’ailleurs placés sur ce match du côté du WAT pour conforter ses chances dans la course au maintien, d’où la décision du coach Amrani de regrouper ses protégés, depuis lundi, dans l’un des hôtels de la ville "pour préparer dans la sérénité le rendez-vous". Après la réception de la JSS (3e, 63 pts), le WAT rendra visite au NA Hussein Dey (12e, 43 pts) lors de la 37e journée, avant d’accueillir l’ES Sétif (2e, 65 pts) pour le compte de la 38e et dernière journée prévue le 24 courant.