Le RC Relizane a porté à 20 le nombre de points engrangés au cours de ses huit derniers matchs à domicile après sa victoire face au CS Constantine (2-1) pour le compte de la 36e journée du championnat, assurant pratiquement son maintien en Ligue 1 de football.

Mais l’entraineur intérimaire, Farid Zeghdoudi, qui a remplacé Lyamine Bougherara absent des trois dernières rencontres pour des raisons de santé, refuse de crier victoire avant l’heure.

"Nous ne sommes pas encore à l’abri d’une mauvaise surprise.

Nous avons fait un grand pas vers le maintien, mais il reste deux journées à disputer au cours desquelles nous devons garder toute notre concentration", a-t-il déclaré à l'issue du match.

Le "Rapid", qui a retrouvé cette saison sa place parmi l’élite après quatre exercices passés au purgatoire, est revenu de très loin depuis l’arrivée de Bougherara et ses assistants, dont Zeghdoudi, à la barre technique en début juillet dernier en remplacement de Si Tahar Cherif El Ouezzani et son staff.

A l’époque, la formation de l’Ouest du pays se morfondait en bas du classement, avant d’enclencher une véritable résurrection ayant donné lieu à six victoires et deux nuls en huit rencontres de rang.

"Il est vrai, nous avons fait un véritable saut en avant qui nous a permis de nous extirper de la zone rouge, mais nous n’avons pas encore terminé notre mission.

Il nous faudra bien négocier les deux dernières rencontres pour sceller notre maintien", a encore prévenu le premier assistant de Bougherara.

Le RCR, qui a traversé de nombreuses zones de turbulences au cours de cet exercice marquées notamment par des grèves à répétition des joueurs pour réclamer leur dû, est invaincu depuis le 1er juillet dernier, lorsqu'il avait essuyé une lourde défaite sur le terrain du CR Belouizdad (6-1) pour le compte de la 28e journée, rappelle-t-on. Et si la situation du club s’est nettement améliorée sur le plan technique, il n’en est pas le cas concernant le volet financier.

Plusieurs joueurs s’apprêtent d’ailleurs à saisir la Chambre nationale de règlement des litiges (CNRL) pour réclamer la régularisation de leur situation financière et aussi leur libération automatique, ce qui risquerait de valoir au RCR une véritable saignée au sein de son effectif cet été, craint-on dans son entourage.

A deux journées de la clôture du championnat, les protégés du président Mohamed Hamri, qui se sont vus, au paravant, défalqués quatre points après la participation d’un joueur suspendu face à l’ES Sétif (1-1), occupent la 11e place avec 46 unités.

Ils joueront en déplacement leurs deux derniers matchs du championnat respectivement face à l'O Médéa et l'ASO Chlef, samedi et mardi prochains.