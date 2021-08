La Grande-Bretagne a débloqué une enveloppe de 232 millions de livres (273 millions d’euros) pour la préparation de ses athlètes et équipes aux Jeux de Paris 2024, une semaine tout juste après la fin des Jeux de Tokyo, a rapporté la presse locale. L’annonce en a été faite par Boris Johnson lui-même à l'occasion d’une cérémonie d’accueil des médaillés olympiques organisée dimanche 15 août à la Wembley Arena de Londres. " L’équipe de Grande-Bretagne nous a montré le meilleur à Tokyo, en faisant preuve d’esprit sportif, d’acharnement et d’un niveau record de performances, a suggéré le Premier ministre. Ce financement accru aidera l’équipe de Grande-Bretagne à réaliser ses meilleures performances possibles dans trois ans aux Jeux de Paris 2024", a-t-il ajouté. A Tokyo, la Grande-Bretagne a remporté 65 médailles, dont 22 en or. Elle a pris la 4ème place du classement des médailles, derrière les Etats-Unis, la Chine et le Japon.