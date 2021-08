Le cycliste algérien Hamza Mansouri est entré en 21e position de la course de l'Aretxabaleta, disputée lundi sur une distance de 115 kilomètres en Espagne en présence d'un total de 165 coureurs. La course a été remportée par le Britannique Johnston Calum, sociétaire de l'équipe Caja Rural Seguros RGA, qui a bouclé la distance en 2h32:24. Il a devancé l'Espagnol Xabier Sasa Larranaga, de l'équipe Laboral Kutxa - Fund Acion EUSKA, qui a réussi le même chrono. Le podium a été complété par un autre Espagnol, en l'occurrence Raul Rota, de l'équipe Lizarte, qui a franchi la ligne d'arrivée avec cinq secondes de retard sur le vainqueur.

Le staff technique national a engagé douze autres cyclistes algériens dans cette course, disputée en montagne, mais seuls Abderaouf Bengayou et Mohamed Amine Nehari ont terminé dans la première partie de tableau, en entrant respectivement aux 46e et 47e places, avec deux minutes et quatre secondes de retard sur le vainqueur. Les autres Algériens engagés dans cette course, en l'occurrence Oussama Cheblaoui, Mohamed Nadjib Assal, Hamza Amari, Seddik Benganif, Aymen Merdj, Slimane Badlis, Riad Saidi, Abderrahmane Mansouri et Hamza Yacine ont occupé des positions plus modestes, dans la deuxième partie de tableau. Cette compétition s'inscrit dans le programme préparatoire de la sélection nationale en vue des échéances internationales à venir, dont le Championnat arabe des nations, prévu au mois de novembre en Egypte.