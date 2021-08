Plus de 180 véhicules et cyclomoteurs ont été saisis et mis en fourrière durant les dix derniers jours à Ouargla pour non-respect des mesures de confinement sanitaire, a-t-on appris lundi auprès de la sûreté de wilaya.

Les services de la sécurité publique ont saisi et mis en fourrière 187 véhicules et cyclomoteurs durant la période allant du 5 au 15 du mois courant, pour non-respect des mesures de confinement sanitaire partiel décrétées par les pouvoirs publics dans le cadre de la prévention contre le coronavirus (Covid-19), a révélé le chargé de communication à la sûreté de wilaya, le lieutenant de police Chouaib Benkanoun, lors de la présentation du bilan d’activités de cette institution sécuritaire.

Le même bilan fait état de 519 personnes soumises à un contrôle d’identité et 22 cas étudiés, ainsi que l’arrestation de 85 autres ont fait l’objet de poursuites judiciaires diverses, a-t-il fait savoir.

Il a exhorté , a ce titre, les citoyens, à respecter les heures de confinement, en restant chez eux et ne sortant que par extrême nécessité.

Dans le même sillage, la police insiste sur l’impératif de respecter les mesures barrières afin de prévenir la propagation du virus notamment dans les lieux publics qui connaissent un afflux important de citoyens, tels que les commerces et les différents modes de transports en commun, a-t-on ajouté. Le gouvernement, a décidé de reconduire les mesures de confinement sanitaire partiel à domicile (de 20h00 jusqu’au lendemain à 6h00) dans 40 wilayas, à l’instar d’Ouargla, pour une période de 15 jours, à compter du dimanche 15 août 2021, dans le cadre du dispositif de gestion de la crise sanitaire de la Covid-19, rappelle-t-on .