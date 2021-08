Quatre (04) personnes ont trouvé la mort et 140 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures à travers le territoire national, a indiqué mardi un communiqué de la Protection civile (PC).

Le bilan le plus lourd à été enregistré dans la wilaya de Chlef avec le décès d'une personne et deux autres blessées, suite au renversement d’un véhicule léger survenu au lieu-dit kfafsa, dans la commune de Chlef, a précisé la même source ajoutant que les victimes ont été évacuées vers l’hôpital local.

Par ailleurs, trois personnes sont décédées par noyade en mer et dans les réserves d’eau, dans les wilayas de Ain Temouchent et Relizane, a indiqué la même source, relevant que les unités de la PC sont intervenues pour l’extinction de 4 incendies urbains et industriels à Alger, Adrar, Blida et Menia.

En outre, les unités de la protection civile ont enregistré 3.600 différentes interventions, pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de séc urité.