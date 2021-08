Le PIB de la Roumanie, la Hongrie et de la Bulgarie a enregistré une croissance au deuxième trimestre, confirmant leur relance économique favorisée par la levée des restrictions sanitaires, selon des données publiées mardi.

En Roumanie, le produit intérieur brut a augmenté de 1,8% sur la période d'avril à juin par rapport au trimestre précédent, alors que la croissance a été révisée à 2,5% en début d'année, a annoncé l'Institut des statistiques (INS). La progression, sur un an, est de 13,6%, portée, selon les analystes, par la production industrielle et la consommation des ménages, sachant que ce pays de 19 millions d'habitants s'était confiné au printemps 2020 pour lutter contre de la pandémie de Covid-19.

Pour sa part, la Hongrie a connu une hausse significative de son PIB au deuxième trimestre (+2,7%), et un bond de 17,7%, en glissement annuel, selon une première estimation du Bureau des statistiques (KSH). "La plus forte croissance trimestrielle jamais réalisée", s'est félicité le ministre des Finances, Mihaly Varga, dans un message publié sur Facebook.

En Bulgarie, l a performance a été plus modeste: le PIB a augmenté de 0,4% par rapport au trimestre précédent, et de 9,6% sur un an, d'après des statistiques officielles préliminaires.

A noter que la Commission européenne table pour 2021, dans ses prévisions d'été publiées le mois dernier, sur une croissance de 7,4% en Roumanie - la plus forte de l'UE -, de 6,3% en Hongrie et de 4,6% en Bulgarie.