Le panier de l’OPEP, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, dont le Sahara Blend algérien, s'est établi à moins de 70 dollars, dans un contexte d'inquiétudes sur la demande de brut.

Selon les données de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), publiées mardi, "le panier de référence de l'OPEP de treize (13) bruts a reculé à 69,65 dollars le baril lundi, contre 70,90 en fin de la semaine écoulée (vendredi)", alors qu'il échangeait entre 70 et 72 dollars durant les deux premières semaines du mois courant.

Pour juillet dernier, le prix moyen du panier de l'Opep (ORB) a augmenté de 1,64 dollars (+2,3%) par rapport au mois de juin, pour s'établir à 73,53 dollars/baril, selon le dernier rapport mensuel de l'Organisation , notant qu'il s'agissait du niveau le plus élevé depuis octobre 2018 pour le panier de l'Opep.

Depuis le début de l'année, l'ORB était en hausse de 25,43 dollars (+63,8 % par rapport à la même période l'an dernier), pour une moyenne de 65,27 dollars/baril, avait précisé la même source.

Le recul enregistré lors du début de cette troisième semaine de mois d'août inte rvient dans un contexte de baisse des prix de brut au marché mondial, causée notamment par les inquiétudes sur la demande de pétrole notamment en Chine et la situation sanitaires liée au Coronavirus.

Dans son dernier rapport, l'Opep est restée optimiste concernant l'évolution de la demande mondiale de pétrole, estimant que celle-ci devrait encore augmenter de 3,3 Mbj en glissement annuel, inchangé par rapport à l'évaluation du mois dernier.

"La demande mondiale globale de pétrole devrait dépasser le seuil des 100 Mbj au 2eme semestre de 2022 et atteindre 99,9 Mbj en moyenne sur l'ensemble de 2022", selon les prévisions de l'Organisation.

A noter que les pays de l'Opep avaient décidé fin juillet d'augmenter, dès août, leur production de 400.000 barils par jour chaque mois, jusqu'à l'annulation complète du quota de réduction restant, estimé à 5,8 MBJ.

Une nouvelle réunion des pays signataires de la Déclaration de coopération (Doc) est attendue dans deux semaines.