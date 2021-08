Plus de 13 milliards de dinars ont été alloués par l'Etat à la stabilisation des prix du sucre blanc et de l'huile alimentaire ordinaire raffinée, selon un décret présidentiel paru au dernier numéro du Journal officiel (JO).

Signé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune le 11 août 2021, ce décret n 21-310 porte sur le transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations. En vertu de ce texte, "il est ouvert sur 2021, un crédit de treize milliards quatre cent soixante millions de dinars (13.460.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et au chapitre n 46-03 :

Contribution de l'Etat à la stabilisation des prix du sucre blanc et de l'huile alimentaire ordinaire

raffinée".