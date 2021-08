Une fusée Vega, plus petit des lanceurs européens, a décollé lundi soir de Kourou, en Guyane française, pour mettre notamment sur orbite un satellite d'observation de la Terre de la constellation Pléiades Neo. L'engin a quitté le sol à 22h47 locales (01H47 GMT) au Centre spatial guyanais, pour une mission qui doit durer un peu moins de deux heures. Il s'agit du second lancement d'une fusée Vega depuis le début de l'année pour Arianespace, et la 19e depuis le premier vol du lanceur en 2012. Il transporte le deuxième des quatre satellites de très haute résolution de la constellation Pléiades Neo --le premier est en orbite depuis le 28 avril-- ainsi que quatre nanosatellites, des cubesats. La cargaison principale est un satellite optique d'avant-garde fabriqué par et pour Airbus Defence and Space Intelligence, Pléiades Neo 4. Il doit être déployé à une orbite de 625 km. Trois des quatre cubesats sont destinés à l'Agence spatiale européenne pour des missions scientifiques tandis que le quatrième est pour une startup française, Unseenlabs, spécialisée dans la surveillance du trafic maritime.