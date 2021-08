Le Centre des arts et des expositions de Tlemcen (Carex) vient de lancer deux concours nationaux destinés aux enfants contraints de rester à la maison à cause de la pandémie du coronavirus, a-t-on appris lundi de la directrice de cet établissement culturel.

Les concours, lancés virtuellement dimanche pour prendre fin le 31 du mois en cours, concernent les enfants handicapés, a précisé Embouazza Samira.

Il s’agit de concours de poésie, de dessin, de travaux manuels et de vidéo de sensibilisation relative à la lutte contre la Covid-19. Ils sont ouverts aux enfants ayant un handicap à travers le pays et âgés entre 6 et 15 ans a ajouté la même responsable. Un jury désignera les cinq lauréats de chaque concours.

En parallèle, le Carex organise trois ateliers pédagogiques de formation virtuels destinés également aux enfants qui seront encadrés par trois artistes d’Alger. Ces ateliers concernent les travaux manuels, la mosaïque, la miniature et le patrimoine immatériel.

Par ailleurs, un autre concours culturel sera co-organisé par le Carex et Radio Tlemcen. Il s’agit d’une émission de questions/réponses dé diée à des thèmes culturels. Les lauréats seront récompensés au niveau de la radio.

Enfin, pour animer la période des vacances des enfants en ce temps de pandémie, le Centre organise virtuellement, les lundi et vendredi, des émissions de détente animées par des conteurs et des clowns tout en diffusant des vidéos de sensibilisation relatives à la lutte contre la covid-19, a-t-on appris de la même responsable.