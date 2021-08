Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a procédé hier à l'installation de la Commission nationale d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés des feux de forêts qu'ont connu plusieurs wilayas, a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué.

"Après la lecture de la Fatiha à la mémoire des martyrs, civils et militaires, le Président a donné des instructions fermes aux membres de la Commission pour coordonner leur travail avec tous les secteurs et les commissions de wilaya présidées par les walis et procéder dans l'immédiat à l'indemnisation des sinistrés", précise la même source.

"La Commission a pour principale mission de réceptionner les dossiers des commissions de wilaya chargées de l'évaluation des dégâts", note le communiqué, ajoutant que le chef de l'Etat a instruit les membres de la Commission de travailler, en toute transparence et équité, en associant les chefs de comités de villages dans l'élaboration des listes des sinistrés qui bénéficieront du soutien total de l'Etat.

M. Tebboune a décidé, par ailleurs, "d'attrib uer une allocation d'un (1) million de dinars au profit des familles des martyrs, civils et militaires, qui sera octroyée aux parents du martyr s'il était célibataire ou à son conjoint".

Avant la clôture de la session, le Président a de nouveau salué "l'élan de solidarité du peuple algérien qui traduit la grandeur de ce dernier et qui se veut une réponse forte à tous ceux qui tentent d'exploiter cette conjoncture difficile que la nation surmontera sûrement".

"Le Conseiller à la présidence de la République chargé des Relations extérieures, Abdelhafidh Allahoum, a été chargé par le Président Tebboune de présider la commission", a conclu le communiqué.