Le Chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu a affirmé, dimanche, une convergence de vues entre son pays et l'Algérie autour de plusieurs questions régionales et internationales, notamment la situation prévalant en Libye, en Tunisie et dans la région du Sahel.

Dans une déclaration à la presse, au terme de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Mevlut Cavusoglu a relevé "une parfaite convergence de vues entre son pays et l'Algérie autour de plusieurs questions, dont les développements en Libye et en Tunisie et dans la région du Sahel, entre autres questions internationales", faisant part de la volonté de son pays de "poursuivre la coopération avec l'Algérie pour garantir la sécurité et la stabilité dans l'ensemble de la région".

La rencontre a été une occasion d'évoquer "les questions régionales et internationales et d'écouter les orientations du président Tebboune à cet effet. Nous lui avons fait part également de nos points de vue".

Le ministre turc a indiqué avoir informé le Président Tebboune de la teneur de sa r encontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et des questions discutées et des projets à réaliser à l'avenir, soulignant que les deux parties poursuivront les efforts pour "réaliser les objectifs tracés sous la direction des Présidents des deux pays".

Par ailleurs, il a dit avoir transmis les salutations et les condoléances du Président Recep Tayyip Erdogan au Président Tebboune et au peuple algérien suite aux incendies déclarés récemment dans plusieurs wilayas du pays faisant des victimes.