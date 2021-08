Plus de 25.000 ha de couvert végétal, dont 8.800 ha d’arbres fruitiers et 100.880 sujets d’élevage, ont été détruits par les incendies enregistrés depuis le 9 du mois en cours dans 16 communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, où subsistent encore quelques foyers, dimanche, a-t-on appris des services compétents.

Le Conservateur local des forêts, Youcef Ould Mohamed, a indiqué à l’APS que, selon les images satellites, les incendies ont ravagé plus de 25.000 ha de couvert végétal entre forêts, maquis, broussailles et vergers.

A propos des évaluations sur le terrain, ce même responsable a indiqué que les services des forêts se sont déjà déplacés dans les forêts de Tigzirt, Azeffoune et Azazga, touchées par les incendies.

Il a relevé à ce propos que l’évaluation se fait progressivement en fonction de l’extinction des feux, observant que dans certaines zones, il y encore de la fumée et de la cendre chaude.

De son côté le directeur local des services agricoles (DSA) Djamel Sersoub, a indiqué à l’APS qu’une première estimation sommaire établie par les subdivisions agricoles des localités ravagées par les feux, fait état de 8.800 ha d’arbres fruitiers réduits en cendre, principalement des oliviers et de 100.880 sujets d’élevage (grands ruminants, petits ruminants et avicole).

Selon le détail communiqué par ce même responsable, les feux ont détruit plus de 8.000 ha d’oliviers et 800 autres ha de divers arbres fruitiers.

En outre, sur les 100.880 sujets d’élevage, le même bilan provisoire fait état de plus de 200 têtes de bovins, 300 têtes d’ovins, 380 caprins et 100.000 sujets avicoles (poulets de chair et poules pondeuses).

A ces pertes s’ajoutent la destruction par les feux de plus de 10.000 ruches, de 60 bâtiments d’élevage avicole et de 35 bâtiments d’élevage de grands ruminants (étables), selon une cette première estimation, a-t-il insisté.

M. Sersoub a indiqué que le recensement réel des dégâts a commencé ce dimanche, avec la sortie sur le terrain de commissions mixtes composées de cadres et experts de la DSA, de la Caisse régionale de la mutualité agricole (CRMA) et d’experts d’autres wilayas dépêchés, samedi à Tizi-Ouzou, au titre de mesures prises par le Gouvernement, pour évaluer les dégâts pour entamer l’indemnisation des sinistrés, rappelle-t-on.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a a nnoncé, jeudi à Tizi-Ouzou, où il s'était rendu accompagné d'une importante délégation ministérielle, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait ordonné la création d'un fonds spécial d'indemnisation des sinistrés des feux de forêts qui prendra en charge leurs préoccupations, le plus tôt possible", assurant que les indemnisations concerneront toutes les régions sinistrées et que tous les moyens nationaux ont été mobilisés pour un retour à la vie normale.