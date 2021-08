L'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE) a annoncé la mise en place d'un numéro vert 1111 mis à la disposition des citoyens issus des zones sinistrées, suite aux feux de forêts déclarés dans plusieurs wilayas depuis, lundi dernier, pour prodiguer des conseils psychologiques aux familles sinistrées et assurer un accompagnement aux enfants", a indiqué, dimanche un communiqué de l'ONPPE.

L'ONPPE annonce "l'élargissement de l'activité de la cellule chargée de la prise en charge des signalements via le numéro vert (1111) mis à la disposition des citoyens issus des zones sinistrées pour prodiguer des conseils et consultations psychologiques et accompagner les enfants et familles sinistrées", précisant que ces consultations sont assurées par "des psychologues relevant de l'ONPPE", ajoute le communiqué.

Cette mesure intervient "parallèlement aux circonstances que vit le pays suite aux incendies de forêts qui ont touché plusieurs wilayas faisant plusieurs morts et des blessés auxquels nous souhaitons un prompt rétablissement en vue d'atténuer l'impa ct psychologique de ce sinistre", conclut le document.