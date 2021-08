L’accélération de la campagne de vaccination à Oran, qui a touché jusqu’à présent plus de 350.000 citoyens, exige le détachement de médecins des autres secteurs dont le nombre dépasse les 200, a estimé le chargé de communication de la DSP locale, Youcef Boukhari.

Pour les besoins de la campagne de vaccination, entamée en février dernier, quelque 176 médecins et 243 agents paramédicaux relevant du secteur de la santé ont été mobilisés pour mener à bien cette opération, a précisé le même responsable, précisant toutefois que cet effectif demeure insuffisant pour accélérer le processus de vaccination "moyen le plus efficace pour endiguer l’épidémie", a souligné Youcef Boukhari.

Le nombre de médecins relevant des autres secteurs, comme opérant dans les cités universitaires, les services de la DAS ou dans le secteur de la jeunesse et des sports, s’élève à 210. "Cet effectif peut être détaché pour prêter main forte aux personnels engagés dans la campagne de vaccination, qui connaît une forte demande de la population", a ajouté ce même responsable.

Pour le moment, seule la Casoran a détaché deux de ses médecins pour rejoindre l’équipe de la campagne de vaccination, a fait savoir Youcef Boukhari.

S’agissant de l’évolution de l’épidémie au niveau de la wilaya d’Oran, le même responsable a indiqué qu’une moyenne de 180 nouveaux cas est enregistrée depuis quelques jours.

Les structures de santé dédiées à la prise en charge de la Covid-19 affichent toujours complets.