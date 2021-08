Le ministère de la Santé, représenté par la direction générale de Pharmacie et des équipements de santé, a organisé dimanche une réunion en visioconférence consacrée à l'examen de mesures administratives et logistiques liées au lancement de l'opération de vaccination au niveau des officines de pharmacies privées.

Cette réunion intervient suite à la signature de l'arrêté ministériel portant association des pharmacies à la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 en vue d'élargir l'opération à grande échelle", indique un communiqué du ministère.

Parmi les points abordés lors de cette rencontre, "la mise en place d'une plateforme numérique de suivi de l'opération de vaccination au niveau des pharmacies et la transmission de la liste des officines de pharmacie concernées par la vaccination à la direction de santé de chaque wilaya ainsi que la création d'un guide technique fixant l'ensemble des modalités de mise en œuvre de vaccination contre Covid-19 dans les officines de pharmacie privées et l'organisation d'une session de formation au pr ofit des pharmaciens concernés par l'opération", ajouté la même source.