Le projet "Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie", initié par PNUD Algérie et l'Union européenne, a annoncé dimanche dans un communiqué, la réception de 1.500 concentrateurs d'oxygène, au profit des structures sanitaires algériennes publiques.

Il s'agit du dernier lot sur une commande globale d'urgence de 3.000 unités, a précisé la même source rappelant que deux lots de 750 concentrateurs chacun avaient été réceptionnés, respectivement, les 1 août et 8 août et distribués dès leur arrivée à différentes structures de santé à travers le territoire national.

Cette commande intervient en réponse à une demande "expressément" présentée par le secteur de la Santé, note le communiqué.

"La centrale d'achats du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) basée à Copenhague (Danemark) a réussi à sécuriser cette importante commande dans un contexte de forte demande mondiale pour les concentrateurs d'oxygène utilisés dans la prise en charge des patients atteints de Covid-19", explique la même source.

Le projet "Réponse solidaire européenne à la Covid- 19 en Algérie" est une initiative intégrée financée par l'Union européenne pour un montant total de 43 millions d'euros, et mise en oeuvre par le PNUD Algérie en partenariat avec le ministère de la Santé.

Il vise à appuyer le système national de santé publique dans sa lutte contre les conséquences induites par la propagation rapide de la pandémie de Covid-19.