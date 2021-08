Une hépatite, c'est une inflammation du foie : on distingue les hépatites virales (qui sont provoquées par des virus : A, B, C, E ou G) des hépatites toxiques (liées à la consommation de produits toxiques pour le foie : alcool, médicaments...).

Les hépatites A et E sont généralement causées par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. Les hépatites B, C et D surviennent généralement à la suite d'un contact avec des liquides biologiques infectés : transfusion de sang, actes médicaux pratiqués avec du matériel contaminé, contact sexuel ou transmission mère-enfant (pour l'hépatite B).

LA VACCINATION CONTRE L'HÉPATITE B EST OBLIGATOIRE

Les virus des types B et C (VHB et VHC) sont la cause la plus courante de cirrhose et de cancer du foie : ils seraient responsables de 1000 décès chaque année en France. L'hépatite virale a provoqué 1,34 million de décès en 2015 dans le monde : c'est plus que le Sida.

Le Programme mondial de lutte contre l'hépatite a été créé en 2011 par l'OMS. L'objectif : éliminer l'hépatite virale " comme menace pour la santé publique " d'ici à 2030. L'OMS se concentre en particulier sur les virus VHB et VHC, notamment via un meilleur diagnostic, une prise en charge précoce et la vaccination des enfants. Il est à noter que, depuis janvier 2018, la vaccination contre l'hépatite B est obligatoire chez les enfants : 3 doses sont administrées à 2 mois, 4 mois et 11 mois. La vaccination contre l'hépatite A n'est pas obligatoire mais recommandée à partir de l'âge d'1 an, notamment chez les personnes qui voyagent (Asie, Afrique, Amérique du Sud), qui souffrent de mucoviscidose et/ou qui sont immunodéprimées.