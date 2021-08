Un vaccin expérimental contre l'hépatite C a été mis au point par des chercheurs français. Le produit, qui n'a pas encore été testé sur des humains, pourrait permettre de prévenir cette maladie. Quelle est la différence entre les hépatites A, B ou C ? Comment le virus se transmet-il ? Comment se protéger ? Décryptage.

Hépatite : le virus s'attaque au foie

Les hépatites A, B ou C, les plus courantes (il existe aussi les hépatites D, E ou G), sont appelées hépatites virales. Le virus s’attaque au foie en provoquant son inflammation qui va parfois jusqu'à sa destruction. Les hépatites B et C touchent tous les ans 500 000 personnes en France. 4 000 en meurent chaque année(1). D’autres hépatites peuvent se déclarer sous l’action de l’alcool ou de médicaments.

Hépatite aiguë ou chronique

Une hépatite est dite aiguë quand elle s’attaque à l’organisme et que celui-ci parvient à guérir dans un court terme. Elle est dite chronique quand elle réapparaît tout le long de la vie, sans que le corps parvienne à s’en débarrasser définitivement (long terme).

Une période d’incubation du virus est en général observée. C’est la période où le virus se bat contre le système immunitaire. Pendant cette période, la personne n’est pas malade, mais elle est déjà contagieuse.

L’hépatite A, parfois fulminante

La propagation du virus de l’hépatite A est surtout liée au manque d’hygiène et à la pauvreté. Sa période d’incubation est de 2 à 6 semaines. Aujourd’hui rare en France, il peut cependant facilement se contracter en voyageant vers des pays d’endémie (Afrique, Asie, Amérique du Sud…).

L’hépatite A, bénigne chez l'enfant mais nettement plus invalidante chez l'adulte (asthénie prolongée, troubles digestifs), peut être responsable d'hépatites fulminantes (avec décès ou transplantation hépatique). La maladie est aiguë, jamais chronique. L’avoir contracté une fois vaccine pour la vie.

Hépatite : les symptômes

Même infectée par le virus, une personne ne développera pas forcément de symptômes (c’est le cas pour la B dans 60 % des cas, la C ou chez les enfants), mais elle est déjà capable de le transmettre.

Quand le sujet développe les symptômes, ce sont souvent les mêmes : perte d’appétit, amaigrissement, fatigue, douleurs articulaires, malaises abdominaux du côté droit (où se situe le foie), nausées, diarrhées et urine foncée (couleur acajou), jaunisse (la peau et le blanc des yeux deviennent jaunes).

A noter que la réaction à la maladie peut être très différente selon les individus. Une personne ne pourra plus se lever de son lit alors que d’autres pourront encore marcher et effectuer des activités.

Les hépatites B et C

Ces deux hépatites peuvent être aiguës ou chroniques. Elles peuvent toutes les deux se compliquer en cirrhose ou en cancer du foie après des dizaines d’années environ. Elles sont trois fois plus fréquentes chez les personnes en situation de précarité.

Elles se convertissent en une version chronique dans 5 à 10 % des cas pour l’hépatite B (chez l’adulte) et dans 80 % des cas pour l’hépatite C. La période d’incubation du virus est beaucoup plus longue (de 2 à 3 mois). On peut rester plusieurs années sans les symptômes de la maladie pour l’hépatite C.

Hépatites A et B : les modes de transmission

Hépatite A

Elle se transmet par ingestion d’eau ou d’aliments (fruits de mer, fruits ou légumes non lavés par de l’eau traitée…). Des cas de transmission ont été détectés chez les homosexuels lors de rapports oro-anaux.

Hépatite B

Le virus se loge dans le sang et dans certains liquides biologiques. La transmission se fait donc par le sang ou lors de rapports sexuels (MST). Il est important au niveau préventif de ne pas partager des objets ayant été en contact avec le sang (brosses à dents, rasoirs, seringues…). Selon Stanislas Pol, chef du service d’hépatologie de l’hôpital Cochin et responsable du pôle d’hépato-gastro-entérologie, cette maladie est "très contagieuse et peut dans certains cas se transmettre par contact salivaire".

Elle touche 5 fois plus les hommes que les femmes. Elle peut se présenter sous une forme aiguë dite fulminante (entre 0,1 et 1 % des cas) qui peut être mortelle en l’absence de greffe du foie. Enfin, elle représente un risque potentiel chez l’enfant né de mère infectée, car le bébé (s’il est contaminé) deviendra en l’absence de traitements porteur chronique dans 90 % des cas.

Hépatite C : quels modes de transmission ?

Bien que sa transmission par voie sexuelle soit possible, le virus de l’hépatite C se transmet essentiellement lors de contacts sanguins. Ils sont liés aux injections de drogue par voie veineuse la plupart du temps, mais aussi lors de soins, ou actes s’accompagnant potentiellement de contamination sanguine. La maladie garde une chronicité dans 85 % des cas. Les symptômes se déclarent souvent longtemps après l’infection. Lorsqu’ils existent (pour moins de 20 % des malades), ce sont la fatigue générale, la jaunisse et des signes digestifs et généraux évoquant une grippe. Le pronostic est sévère en l’absence de traitements.